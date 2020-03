Roma, ag. Zaniolo: "Presto per dire se potrà giocare qualche match di questa stagione"

Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma alle prese con il recupero dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio: “E’ carico e determinato sin dal primo giorno, da quando è entrato in questo tunnel. Con questa pausa può gestire meglio sul tempo, pensare all’Europeo, ma non c’è bisogno di accelerazioni, E’ presto per dire se potrà giocare qualche partita di questo finale di stagione. Siamo soddisfatti, tutto procede per il meglio”.