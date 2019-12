Novità importanti per il futuro della Roma, in particolare del suo stadio. I cechi di CPI sono pronti a rilevare i debiti della Eurnova (società del costruttore Luca Parnasi oggi amministrata dai curatori scelti dal tribunale) per mettere le mani sul progetto del nuovo stadio della Roma e del suo business park. Dietro la società c'è l’immobiliarista Rodovan Vitek, stando a quanto rivela La Repubblica: entrerà così in un affare da 1,3 miliardi di euro. In Italia ha già proprietà in Costa Smeralda, in Francia opera a Nizza e ha diverse proprietà anche in Germania.