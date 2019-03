© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dieci partite per convincere la società. Gli attaccanti della Roma sono tutti sotto esame: le prestazioni tutt'altro che indimenticabili e il rendimento non sempre costante dei vari Schick, Dzeko, Perotti, Kluivert, El Shaarawy e Under, uniti agli infortuni e agli ingaggi alti, potrebbero portare a una vera e propria rivoluzione nella prossima finestra di mercato. In caso di mancata qualificazione alla Champions, scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarà la necessità di abbassare il tetto salariale: con i suoi 9 milioni lordi, il bosniaco è l'indiziato numero 1 per la partenza e la lite accesa con il Faraone a Ferrara potrebbe agevolare le operazioni. Non solo i rinnovi, dunque: la società dovrà prendere provvedimenti anche sul piano disciplinare.