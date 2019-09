Roma-Basaksehir, fischi a Pastore durante la lettura delle formazioni

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Nel corso del pre partita, al momento della lettura delle formazioni da parte dello speaker della Roma a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Basaksehir in Europa League, la Curva Sud ha fischiato Javier Pastore, schierato titolare da Fonseca per la prima volta in stagione. Al contrario, i tifosi giallorossi hanno riservato un caldissimo applauso a Mkhitaryan, in panchina dopo il primo gol segnato in giallorosso contro il Sassuolo.