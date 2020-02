Roma-Bologna, Mihajlovic è regolarmente in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic è regolarmente in panchina questa sera all'Olimpico per Roma-Bologna. Il tecnico serbo è stato dimesso stamane dall’Istituto di Ematologia “Seràgnoli” dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone.