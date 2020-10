Roma, Borja Mayoral a Udine con i compagni. Ma il neo attaccante non potrà giocare

vedi letture

Borja Mayoral è un nuovo giocatore della Roma. Dopo l'accordo trovato con il Real Madrid (prestito biennale con diritto di riscatto), lo spagnolo era arrivato nella capitale in mattinata per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto con il club giallorosso. Mayoral ha già conosciuto Fonseca e la squadra - riporta Sky Sport - sarà con loro per la trasferta di Udine ma per tempistiche burocratiche non potrà essere della partita.