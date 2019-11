© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono noti i convocati di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, per la gara contro il Brescia in programma domani. Tra gli assenti ci sono Spinazzola, Mkhitaryan, Pastore, presenti invece Pellegrini e Under. Out anche il portiere Mirante (il portiere soffre di una flebite post traumatica al polpaccio).

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Under, Antonucci, Kluivert.