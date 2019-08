© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Mariano Diaz è ancora incerto, ma secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS il giocatore sembra aver detto sì alla Roma. I giallorossi, nonostante il rinnovo di Edin Dzeko, vogliono assolutamente trovare un accordo con il giocatore, ma prima bisognerà cedere: l'indiziato numero uno per lasciare i capitolini resta Patrik Schick, le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà la prossima squadra dell'attaccante del Real Madrid.