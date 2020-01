© foto di Insidefoto/Image Sport

Carles Perez è l’ultimo nome sul taccuino di Petrachi per rinforzare il reparto offensivo della Roma. Il 21enne attaccante spagnolo ha fatto capire di essere molto amareggiato per la scelta del Barcellona di cederlo. L'accordo con la Roma si dovrebbe chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, bonus (non facili) compresi. Si sta trattando adesso sull’ingaggio. Qualora Perez dovesse saltare i giallorossi stanno pensando a due soluzioni alternative: Paquetà o Suso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.