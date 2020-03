Roma, c’è una difesa da ricostruire: solo Pau Lopez, Mancini e Kolarov sicuri del posto

Nella Bibbia il numero quattordici è ricorrente e importante soprattutto nel Vangelo di Matteo. Indica la pienezza e soprattutto le generazioni che portano alla nascita di Cristo. Nella Roma di oggi ha un’accezione decisamente più negativa perché equivale al numero di calciatori di proprietà del club contando solo portieri e difensori. Troppi, considerati in rapporto al loro utilizzo e al peso che hanno nel bilancio che i giallorossi devono necessariamente sfoltire.

SICURI - E pensare che di giocatori certi di restare la prossima stagione ce ne sono solamente tre: Pau Lopez, Mancini e Kolarov. I primi due sono arrivati in estate con acquisizioni avvenute a titolo definitivo e visti gli esborsi fatti dalla società non posso che essere dei cardini della Roma del futuro. Discorso diverso per Kolarov, il quale ha recentemente rinnovato e, nonostante l’età, resta e sarà ancora uno dei senatori di Fonseca.

SMALLING - Il portoghese poi vorrebbe che anche Smalling (attualmente in prestito secco nella Capitale) diventasse uno dei capisaldi del nuovo anno. La trattativa con il Manchester United non è affatto semplice. La richiesta è di almeno 20 milioni viste le prestazioni fornite fin qui dall’inglese con la speranza che si scateni anche un’asta con qualche club di Premier League. Petrachi, per il momento, non sembra intenzionato ad arrivare a tanto, ma di tempo per lavorare sull’operazione ancora ce n’è. Dei profili alternativi a Trigoria li stanno comunque valutando. C’è Garay che si svincola dal Valencia e Rojo, offerto dal Manchester United dopo il prestito di quest’anno all’Estudiantes.

GLI ALTRI - Parallelamente Petrachi, però, deve occuparsi anche di tutti gli altri profili in bilico. Qualora Mirante volesse giocare, Fuzato diventerebbe il secondo portiere. Altrimenti sarebbe il brasiliano a partire. Uno tra Cetin e Ibanez sarà mandato a giocare, mentre per Fazio l’avventura nella Capitale sembra ormai ai titoli di coda. Così come per Jesus, il quale era stato provato a cedere già nel mercato invernale. C’è poi il discorso terzini che non è certo secondario. C’è la volontà di trovare un accordo con il Chelsea per rinnovare il prestito di Zappacosta, mentre Florenzi, Bruno Peres e Spinazzola sono tutti sul mercato. Santon, invece, gode della fiducia di Fonseca e può essere un’ottima seconda scelta. Un via vai decisamente importante in difesa per la Roma che a conti fatti, qualora confermasse Zappacosta e Smalling, avrebbe comunque bisogno di almeno altri due esterni e un centrale. Compito non facile per un direttore sportivo.