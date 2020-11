Roma, caduta rovinosa che riporta alla realtà

Un passo falso doloroso, specie perché giunto nel momento in cui sarebbe servito accelerare per consolidare le proprie ambizioni di alta classifica. La caduta del San Paolo è stata rovinosa per la Roma, e senza diritto di replica per la peggiore serata della squadra di Fonseca. Sintomo evidente che il percorso di crescita della squadra giallorossa sia ancora in divenire e che sia meglio abbandonare voli pindarici per concentrarsi piuttosto sulla possibilità di restare ancorati al treno Champions in attesa di qualche investimento sul mercato invernale che possa rimpinguare la rosa di Fonseca. La valanga azzurra ha coinvolto anche alcuni dei punti fermi che i capitolini si erano creati nell’ultimo mese di risultati positivi, a partire dalla prestazione di Mirante sino ad arrivare a quella di Dzeko. Una doccia fredda che riporta alla realtà, fatta di sudore, sacrifici e testa bassa. La strada da percorrere per la Roma è ancora piuttosto lunga.