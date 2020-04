Roma, Calvo: "Sappiamo di poter fare qualcosa di importante per i nostri tifosi"

Ospite della CNN, il Chief Operating Officer della Roma, Francisco Calvo ha parlato così dell'emergenza sanitaria presente in Italia: "Credo che abbiamo una grande responsabilità verso i tifosi e verso la comunità. Sappiamo che il calcio non è la priorità al momento, nonostante abbiamo un importante impatto sociale. Vogliamo intrattener le persone anche in questo momento, sappiamo che non possiamo risolvere tutti i problemi delle persone, ma possiamo fare qualcosa di importante per loro. Le persone che stanno facendo le consegne mi hanno detto che vedere la gratitudine dei tifosi che ricevono i box è un'esperienza fantastica. Queste sono le piccole soddisfazioni che ci danno la motivazione per continuare".