Roma, cambia la formula per Under al Leicester. Niente obbligo di riscatto solo diritto

Novità sulla formula dell'operazione fra Roma e Leicester per l'approdo in Inghilterra di Cengiz Under. Secondo quanto riportato da SkySport il turno, che questa mattina ha già sostenuto le visite mediche con le Foxes, dovrebbe approdare alla corte di Brendan Rodgers in prestito oneroso per 3 milioni di euro con diritto di riscatto, anziché obbligo, fissato a 24.