© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Messaggero fa il punto sulle vicende societarie della Roma. Dopo l'addio di Monchi la priorità è quella di trovare un direttore sportivo. Il nome di Luis Campos non piace alla tifoseria, dopo che lo stesso ha mostrato apprezzamento per l'inno della Lazio e per la Curva nord biancoceleste. Possibile quindi la conferma di Frederic Massara, affiancato da Francesco Totti. Resta viva l'opzione Petrachi. Il compromesso è Campos con Massara, con il portoghese che spingerebbe per l'arrivo di Leonardo Jardim, attuale tecnico del Monaco, sulla panchina giallorossa.