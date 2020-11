Roma, Campos verso il ruolo di ds ma potrebbe iniziare come consulente dall'estero

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i casting per il nuovo direttore sportivo della Roma ha lasciato un unico candidato forte, ovvero il portoghese Luis Campos, attualmente in rotta con il Lille. Il dirigente sta lasciando il club che ha guidato negli ultimi anni ed è pronto a dire sì ai giallorossi, ma senza lasciare la propria dimora di Montecarlo, almeno non nel breve periodo. La questione è legata alla residenza che il dirigente perderebbe stando lontano dal Principato per più di sei mesi l'anno. La speranza dei Friedkin, che lo hanno incontrato già diverse volte, è che alla fine possa dire sì a un impegno continuativo e direttamente presenziando in sede a Roma e non restando dislocato all'estero. Il problema è che certezze in merito non ce ne sono ed è per questo che intanto Fienga pensa anche ad alternative da proporre, quali Ausilio e Sartori, entrambi però difficilmente raggiungibili in questo momento. A riportarlo è il Corriere dello Sport.