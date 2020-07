Roma, caso Zaniolo. Il giocatore sui social: "Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde"

vedi letture

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, continua a tenere banco la questione Nicolò Zaniolo in casa Roma. Il suo agente, Claudio Vigorelli, ha contatti quotidiani con il CEO Guido Fienga, in attesa dell'incontro tra i due che avrà luogo la prossima settimana. La volontà di ambo le parti è di proseguire insieme, sebbene rimangano alla finestra Juve, Inter e Tottenham.

Intanto, nella notte, Zaniolo ha postato una storia su Instagram con il seguente messaggio: "Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde". Un post neanche troppo criptico, in una settimana di polemica in cui ha scelto di non commentare i fatti pubblicamente.