Roma, cena di squadra a Torino e patto Europa League tra calciatori e Fonseca

Tra i tanti Juventus-Roma giocati, quello di questa sera è forse il meno importante della sua storia. I giallorossi hanno la matematica certezza del quinto posto e di conseguenza dell’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League, mentre la Juventus ha già vinto da due giornate lo Scudetto. Entrambe, dunque, possono preparare le sfide di coppa senza dover pensare all’ultima gara di campionato. Fonseca per esempio ha deciso, dopo la gara con i granata, di restare a Torino senza evitare altri viaggi e stancare ulteriormente la squadra. La serata tra giovedì e venerdì, inoltre, ha visto tutta la Roma andare a cena insieme da “Catullo”, un noto ristorante sulle rive del Po che è spesso tappa di calciatori e personaggi famosi. Tutti muniti di mascherina e arrivati su due pullman per rispettare le norme di sicurezza e di distanziamento.

Una cena per fare gruppo e dove è stato sancito un patto per l’Europa League tra tecnico e calciatori. Per i prossimi giorni i discorsi sulle cessioni societarie e le notizie di mercato intorno ad alcuni giocatori in particolari dovranno rimanere al di fuori dello spogliatoio. Insomma, la concentrazione di tutti deve essere rivolta solo alla gara con il Siviglia del 6 agosto perché Fonseca a cena è stato chiaro: la Roma ha un’occasione unica e irripetibile. Può giocare un’Europa League diversa e che a differenza delle passate edizioni può sovvertire i pronostici di chi non parte favorita ma ha comunque una rosa strutturata per arrivare in fondo. Un’eventuale vittoria cambierebbe il volto della stagione, lo sa bene Fonseca e lo sa bene la società che spera di chiudere con Friedkin entro la fine di agosto. Proprio ieri il magnate texano ha avuto un colloquio con i suoi legali sull'acquisto del club giallorosso.