© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma cerca acquirenti per Steven Nzonzi. Solamente dopo la partenza del francese, come riporta Tuttosport, Petrachi potrà infatti concentrarsi su un nuovo acquisto in mediana. In tal senso sono da registrare dei nuovi sondaggi dell'Olympique Marsiglia per l'ex Siviglia, con l'Olympique Lione che sembra essersi invece chiamato fuori dalla corsa.