Cessione o rinnovo per Cengiz Under con la Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non è infatti da escludere che il turco possa salutare, nell'ambito delle plusvalenze ma in caso contrario gli verrà riconosciuto un adeguamento, visto che guadagna 900 mila euro più bonus.