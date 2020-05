Roma, Cetin seguito in patria: sulle sue tracce ci sono Fenerbahçe e Galatasaray

In questa stagione il difensore turco della Roma Mert Çetin ha collezionato solamente 5 presenze, e nella prossima stagione potrebbe essere spedito altrove in prestito per fare esperienza. Sul portale turco Kral Sport si legge che le due società turche, ovvero il Galatasaray e il Fenerbahçe, avrebbero messo nel mirino Çetin e sarebbero pronte ad un vero e proprio derby di mercato. Il Fenerbahçe sarebbe pronto a far recapitare un'offerta per il prestito a Trigoria: la svolta potrebbe arrivare con il passaggio imminente di Emre da giocatore a direttore sportivo del club.