La Roma sonda il terreno per Cyrus Christie, 27 anni, terzino destro del Fulham. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport la Roma ha chiesto il giocatore in prestito, il club londinese ci sta pensando. In quel ruolo - scrive la rosea - Fonseca ha dei problemi che stanno andando avanti dall’inizio della stagione, senza che sia stato possibile trovarvi un rimedio definitivo.