Grandi cambiamenti per il Nottingham Forest, nobile decaduta del calcio inglese. A partire dal veterano Michael Dawson (37), difensore centrale prodotto del vivaio che si congeda con 118 presenze ed otto reti, maturate in due differenti periodi ai Garibaldi Reds. Nel mezzo l'entusiasmante avventura con il Tottenham e l'esordio nella nazionale inglese.

Non meno luccicante la carriera del coetaneo Glenn Murray, anche se il suo a Nottingham è stato solo un breve passaggio. L'attaccante appende gli scarpini al chiodo, con il titolo personale di miglior marcatore nella storia del Brighton and Hove Albion, e l'ottimo rendimento offerto con i rivali del Crystal Palace.

Lasciano anche due nazionali africani: il maliano Samba Sow (32), di ruolo mediano, ed il portiere senegalese Abdoulaye Diallo (29).

Addio inoltre per il terzino sinistro Yuri Ribeiro (24), già nazionale giovanile del Portogallo, l'ala mancina anglo-nigeriana Sammy Ameobi (29) ed il difensore tedesco Michael Hefele (30).

Tornano alle rispettive squadre Cyrus Christie (28), terzino destro colonna della nazionale irlandese, destinato al Fulham come l'attaccante francese Anthony Knockaert (29), il trequartista Luke Freeman (29), diretto allo Sheffield United, il centrocampista James Garner (20), pronto a rientrare al Manchester United, oltre al trequartista croato Filip Krovinovic (25) di proprietà del Benfica. Su quest'ultimo sembra insistere l'interesse della Fiorentina.

