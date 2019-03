Fonte: vocegiallorossa.it

Mesi importanti per Frederic Massara. Il nuovo DS della Roma dovrà infatti discutere i rinnovi di 5 giallorossi: Dzeko, De Rossi, Zaniolo, Ünder ed El Shaarawy. Come si legge su Gazzetta.it, l'addio di Monchi ha fatto entrare i discorsi in una fase di stallo. La situazione che andrà discussa prima sarà quella di De Rossi, in scadenza a giugno. Dzeko ed El Shaarawy vedranno invece scadere il proprio contratto nel 2020. Poi ci saranno le questioni legate ai giovani Zaniolo e Ünder, due che per motivi diversi vedranno un adeguamento del proprio contratto: il primo guadagna meno di 300mila euro, a giugno si dovrebbe girare intorno al milione e mezzo più bonus. Discorso simile per Under, che guadagna un milione ma aspetta dalla scorsa stagione un adeguamento.