Roma, come direttore sportivo spunta anche la candidatura di Burdisso

Come riportato dal Corriere di Roma, in casa giallorossa è in corso un rinnovamento anche per quanto riguarda i quadri societari. Come direttore sportivo, avanza sempre più la candidatura di Nicolas Burdisso, ex difensore che da qualche anno ha ormai intrapreso la carriera di dirigente, attualmente al Boca Juniors.