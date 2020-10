Roma, come sta lo Young Boys: pochi gol ma buoni, svizzeri imbattuti in campionato

Pochi gol, ma bastano per essere in corsa. Lo Young Boys, avversario quest'oggi della Roma in Europa League, ha segnato appena tre reti in quattro partite, in quest'avvio di campionato svizzero. Ne ha incassata, però, soltanto una, ragion per cui sono arrivate due vittorie e due pareggi, che valgono l'attuale terzo posto in classifica alla formazione guidata da Gerardo Seoane. L'unica sconfitta stagionale è arrivata così al terzo turno preliminare di Champions League, quando gli elvetici sono stati eliminati col risultato di 3-0 dai danesi del Midtjylland, per poi conquistare l'accesso all'Europa League superando il Tirana nei preliminari della competizione.

Super League

Young Boys-Zurigo 2-1

Sion-Young Boys 0-0

Young Boys-Vaduz 1-0

Servette-Young Boys 0-0

Prelminari Champions

2° turno Young Boys-Kl Klaksvik 3-1

3° turno Midtjylland-Young Boys 3-0

Preliminari Europa League

Young Boys-KF Tirana 3-0