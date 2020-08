Roma, con Friedkin non è scontata la conferma di Fonseca: l'ultima idea è Pochettino

Il punto sulla panchina della Roma sulle colonne de 'Il Messaggero' oggi in edicola. Dan Friedkin che dalla prossima settimana sarà ufficialmente il proprietario del club giallorosso è già al lavoro da giorni per individuare il nuovo uomo mercato: il sogno è Paratici, ma difficilmente la Juventus lo libererà. E quindi si valutano anche altre strade: tra queste Ramon Planes, attuale segretario tecnico del Barcellona che in caso di arrivo nella Capitale potrebbe portare con sé anche un grande allenatore come Mauricio Pochettino.

I due hanno lavorato insieme all'Espanyol e la conferma di Fonseca - si legge - col cambio di proprietà è tutt'altro che scontata.