Con Soulé e Huijsen la Juve può incassare 65 milioni di euro. Dove possono andare

Matias Soulé potrebbe trasferirsi in Premier League nella prossima finestra di calciomercato. A fare il punto l'edizione odierna del quotidiano 'TuttoSport': attualmente in prestito al Frosinone, l'attaccante argentino piace sia al Crystal Palace che al Newcastle. La Juventus non ha chiuso alla sua cessione ma per darlo via a titolo definitivo chiede circa 35 milioni di euro.

Leggermente più bassa la valutazione di Dean Huijsen: trenta milioni di euro. Anche in questo caso sulle sue tracce c'è il Newcastle, anche se il Borussia Dortmund è il club che fino a questo momento ha mosso i passi in avanti più concreti per l'acquisizione del cartellino del difensore attualmente in prestito alla Roma ma sempre di proprietà della Juventus.