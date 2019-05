Roma, con Petrachi potrebbe salutare Balzaretti. Idea Aquilani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inizia a prendere forma la Roma di Gianluca Petrachi. Anche se l'attuale ds del Torino è ancora lontano dall'ufficialità, attraverso le colonne della stampa iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Secondo quanto riportato da Il Romanista, infatti, qualora Petrachi approdasse davvero a Trigoria potrebbe essere rivista la posizione di Federico Balzaretti, attuale dirigente giallorosso utilizzato per seguire i calciatori in prestito. Al suo posto potrebbe arrivare un altro ex giallorosso: si tratta di Alberto Aquilani.