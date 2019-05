Roma, con Sarri arriverebbe anche Hysaj dal Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stando a Radio Kiss Kiss Elseid Hysaj potrebbe finire alla Roma al termine del mercato estivo: l'esterno albanese potrebbe finire in giallorosso nell’ipotesi di arrivo sulla panchina giallorossa di Maurizio Sarri, suo grande estimatore. Per l’albanese c’è da segnalare anche l’interesse di due big estere, che potrebbe convincere gli azzurri a privarsene: per Ancelotti il giocatore non è certo imprescindibile e nelle ultime due gare contro Inter e SPAL è rimasto novanta minuti in panchina.