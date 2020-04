Roma, Coric: "La cosa peggiore è la mancanza di minuti giocati negli ultimi due anni"

vedi letture

Ante Coric, giovane centrocampista di proprietà della Roma ma in prestito all'Almeria, è stato intervistato dall'emittente croata rtl.hr: "Purtroppo non ho giocato molto in questi ultimi due anni, questa mancanza di minuti giocati è stata la cosa peggiore. Tornare alla Dinamo Zagabria? No, ormai è una cosa conclusa. L'Europeo? Ancora non ho perso la speranza".