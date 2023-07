Coric sull'addio alla Roma: "La 'vacanza' è finita... Rimpianti? Per averne devi giocare"

In una lunga intervista concessa a Il Romanista, l'ex centrocampista della Roma Ante Coric ha parlato della lunga ma infruttuosa avventura in giallorosso: "Sto bene, mi sto allenando ogni giorno duramente. Sì, la mia avventura alla Roma è finita o meglio, come direbbero i tifosi della Roma, la mia “vacanza” è finita. E negli ultimi anni non posso dargli torto, ma è stata una decisione del club, non mia. È una lunga storia….ma non voglio parlar male di nessuno, devo solo dire grazie alla Roma nonostante le sole 3 presenze. È un grande club e sono contento di averne fatto parte. Di certo non è andata come tutti ci aspettavamo dopo il mio primo anno in giallorosso".

Rimpianti? Per avere dei rimpianti devi giocare. Avrei meritato sicuramente un po’ più di spazio, ma è andata così. Roma poi ti entra dentro, la città è meravigliosa, uno dei posti più belli che abbia mai visto in tutta la mia vita. Non posso dire altro, auguro al club le migliori fortune".