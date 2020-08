Roma, corsa a due per l'acquisto del club: Friedkin e Al-Baker in pressing su Pallotta

Corsa a due per l'acquisto della Roma, con James Pallotta che attende e per il momento smentisce. Da una parte Dan Friedkin, magnate texano che da mesi sta provando a convincere l'attuale numero uno giallorosso a cedere la società, con l'offerta giusta che non è però ancora arrivata. Dall'altra il fondo del Kuwait, capitanato dall'imprenditore Al-Baker: l'intermediario Alateeqi ha presentato l'offerta, Pallotta ha dichiarato di non averla ricevuta, ma qualcosa si muove e le prossime settimane saranno decisive, in un senso o nell'altro. A riportarlo è il Corriere della Sera.