Roma, cresce il debito: più 51 milioni da giugno a settembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aumenta il debito della Roma nel terzo trimestre dell'anno. La società giallorossa ha infatti reso note le informazioni finanziarie relative al trimestre chiuso il 30 settembre 2019. Nel periodo, si legge nel comunicato, è cresciuto l'indebitamento finanziario netto, arrivato a 272,1 milioni di euro, più 51,4 milioni rispetto al 30 giugno 2019. Si compone di disponibilità liquide, per 34,4 milioni di euro (18,1 milioni di euro, al 30 giugno 2019), crediti finanziari, per 10 milioni di euro (16,7 milioni di euro, al 30 giugno 2019), e debiti finanziari, per complessivi 316,6 milioni di euro (255,5 milioni di euro, al 30 giugno 2019).

Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto a medio/lungo termine è pari a 281,8 milioni di euro, composto da:

- Crediti finanziari, pari a 10 milioni di euro, relativi sostanzialmente a depositi su conti correnti posti a garanzia di impegni assunti nell’ambito del contratto di finanziamento avviato ad agosto 2019, quando MediaCo ha emesso un Prestito Obbligazionario non convertibile del valore massimo di 275 milioni di euro;

- Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 291,8 milioni di euro, di cui 266 milioni di euro, relativi al Prestito Obbligazionario, sopra richiamato; 0,7 milioni di euro, per debiti verso altri Istituti Finanziari e 25,1 milioni di euro derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16 Leasing.

L’Indebitamento finanziario netto a breve termine presenta un saldo positivo per 9,8 milioni di euro, composto di debiti finanziari, pari a 24,7 milioni di euro, più che compensati da disponibilità liquide per 34,4 milioni di euro.