© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Perché dopo una buona prestazione ce n'è sempre una negativa? E' stata una delle domande fatte in sala stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. La squadra giallorossa è reduce dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo: "Stiamo lavorando per cambiare questa mentalità, ma devo dire che non è stato solo un problema di testa. Abbiamo sbagliato tatticamente, anche io ho sbagliato e lo stesso hanno fatto i giocatori. Il problema è stato soprattutto l'approccio, la squadra ha perso un po' di equilibrio e solo dopo l'intervallo eravamo messi meglio in campo. E' vero che contro la Lazio abbiamo giocato meglio, che l'approccio col Sassuolo è stato sbagliato. Ma gli errori sono stati soprattutto tecnici e tattici. Per il resto, ogni giorno coi calciatori lavoriamo sulla testa".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Fonseca