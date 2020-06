Roma, da Israele arriva il giovane Podgoreanu: carta utile anche in chiave Smalling

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe definito l'acquisto del giovane 18enne israeliano, con passaporto rumeno e dunque comunitario, Suf Podgoreanu. In patria viene definito un grande talento, viste le 18 reti messe a segno con le giovanili del Maccabi Haifa. Dovrebbe mettersi a disposizione della Primavera per poi puntare con decisione alla prima, magari con qualche convocazione. L'importanza di questo acquisto però potrebbe vedersi anche in un altro settore di campo, visto che il giocatore è assistito dagli stessi procuratori di Smalling e che dunque, questa trattativa, potrebbe spingere i manager dell'inglese a pressare il Manchester United per trovare una nuova intesa per il difensore che Fonseca vorrebbe tenersi stretto anche per la prossima stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.