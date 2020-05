Roma, da Smalling a Kalinic: Petrachi al lavoro per confermare i prestiti fino ad agosto

Il direttore sportivo della Roma Petrachi si è già mosso per trovare un accordo per la permanenza fino ad agosto dei quattro giocatori attualmente in rosa con la formula del prestito. Il dirigente ha seguito le indicazioni della FIFA e ora punta a ottenere un prolungamento di un paio di mesi dei prestiti di Mkhitaryan dall'Arsenal, Smalling dal Manchester United, Zappacosta dal Chelsea e Kalinic dall'Atletico Madrid. Manca ancora l'ufficialità ma gli accordi non sono in dubbio. Poi toccherà ai giocatori confermarsi o rilanciarsi per provare a conquistare una conferma anche in vista della prossima stagione. Ma questo è un altro discorso che verrà affrontato in un secondo momento. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.