Roma, da Smalling a Kolarov: ora Fonseca deve scegliere il terzo centrale per la sfida con l’Inter

vedi letture

La Roma dopo la terza vittoria consecutiva ottenuta con il Verona è obbligata già a guardare avanti. Il calendario mette in programma per domenica la sfida con l’Inter e per Fonseca il dubbio non è tanto su quale atteggiamento tattico avere, quanto su quali uomini utilizzare. Il portoghese, infatti, confermerà ancora la difesa a 3, ma il punto di domanda è chi far giocare come terzo centrale. Perché se Mancini e Ibanez sembrano ormai certi di un posto da titolare, lo stesso non si può dire dell’ultimo difensore che vada a completare il reparto. Se fosse al meglio spetterebbe a Smalling scendere in campo, ma solamente dopo l’allenamento di questo pomeriggio sarà possibile capire se l’inglese potrà almeno andare in panchina o, ancor meglio, giocare.

Qualora, come probabile, non dovesse farcela, le alternative della Roma sono tre. La prima si chiama Federico Fazio, ma anche l’argentino è alle prese con una contusione post-Brescia e solamente oggi verrà valutato meglio. Poi c’è Kolarov che con il Verona è tornato a fare il centrosinistra nella linea a tre come nella sua ultima stagione al Manchester City, lasciando però più di qualche perplessità. Da una sua disattenzione arriva il gol di tacco di Pessina e qualche altro intervento maldestro. Il terzino è stato comunque preferito a Cristante che dà si maggior qualità in fase di costruzione, ma sembra veramente essere l’ultima spiaggia di Fonseca per poter contrastare Lukaku (se rientrerà) e Lautaro Martinez. Il designato, dunque, se starà bene potrà essere Federico Fazio che per caratteristiche abbina qualità in fase di possesso e senso della posizione. Le prossime 48 ore serveranno a sciogliere gli ultimi dubbi.