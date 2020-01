© foto di Insidefoto/Image Sport

Sembra essere ad un passo l'inizio di una nuova avventura per Steven Nzonzi, centrocampista francese di proprietà della Roma nella prima parte della stagione in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun l'ex Siviglia sarebbe vicino al prestito semestrale al West Ham. I londinesi, si legge, puntano a chiudere nel giro di poche ore.