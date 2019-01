Un mercato che ancora stenta a decollare in casa Roma. Sono stati tanti i nomi accostati ai giallorossi in questi 10 giorni, soprattutto a centrocampo. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Morgan Schneiderlin, mediano dell'Everton, sul punto di partenza. Il Daily Mail riporta che Monchi ha effettuato un sondaggio per il giocatore ex Manchester United, che fino ad ora ha accumulato solo 7 presenze in campionato, e vorrebbe lasciare i Toffees per trovare più spazio.