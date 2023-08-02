Due francesi al Konyaspor. Ingaggiati Bernardoni e Schneiderlin
Doppio colpo "alla francese" per il Konyaspor. Il club turco, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato Morgan Schneiderlin e Paul Bernardoni. Il portiere lascia l'Angers, retrocesso in Ligue 2, mentre il centrocampista si è liberato dal Nizza dopo aver giocato con il Western Sydney nella seconda parte della scorsa stagione. Entrambi hanno firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.
HOŞ GELDİN PAUL BERNARDONI! 🤝
Kulübümüz, Fransız kaleci Paul Bernardoni ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Fransa'nın Troyes takımının alt yapısında yetişen Bernardoni'ye Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz. pic.twitter.com/I6fu7VSsXc
— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) August 1, 2023
HOŞ GELDİN MORGAN SCHNEIDERLIN! 🤝
Kulübümüz, Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Southampton, Manchester United ve Everton gibi İngiltere Premier Ligi takımlarında da forma giyen Schneiderlin’e Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz. pic.twitter.com/OJ3v21xPoP
— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) August 1, 2023
I due acquisti fanno seguito a quello di un altro calciatore arrivato dalla Francia, l'esterno offensivo Marlos Moreno, ex Manchester City e arrivato a titolo definitivo dal Troyes.