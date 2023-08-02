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Due francesi al Konyaspor. Ingaggiati Bernardoni e Schneiderlin

UFFICIALE: Due francesi al Konyaspor. Ingaggiati Bernardoni e SchneiderlinTUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 00:12Calcio estero
di Michele Pavese

Doppio colpo "alla francese" per il Konyaspor. Il club turco, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato Morgan Schneiderlin e Paul Bernardoni. Il portiere lascia l'Angers, retrocesso in Ligue 2, mentre il centrocampista si è liberato dal Nizza dopo aver giocato con il Western Sydney nella seconda parte della scorsa stagione. Entrambi hanno firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

I due acquisti fanno seguito a quello di un altro calciatore arrivato dalla Francia, l'esterno offensivo Marlos Moreno, ex Manchester City e arrivato a titolo definitivo dal Troyes.

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