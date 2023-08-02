Doppio colpo "alla francese" per il Konyaspor. Il club turco, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato Morgan Schneiderlin e Paul Bernardoni. Il portiere lascia l'Angers, retrocesso in Ligue 2, mentre il centrocampista si è liberato dal Nizza dopo aver giocato con il Western Sydney nella seconda parte della scorsa stagione. Entrambi hanno firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

HOŞ GELDİN MORGAN SCHNEIDERLIN! 🤝

Kulübümüz, Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Southampton, Manchester United ve Everton gibi İngiltere Premier Ligi takımlarında da forma giyen Schneiderlin’e Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz. pic.twitter.com/OJ3v21xPoP

— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) August 1, 2023