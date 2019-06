Roma, dalla Russia: lo Spartak Mosca si muove per Ezequiel Ponce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusa la parentesi all'AEK Atene per Ezequiel Ponce, attaccante argentino di proprietà della Roma, è arrivato il momento di cercare una nuova avventura. Dato che appare difficile, per non dire impossibile, una sua permanenza nella Capitale, secondo quanto riportato dal periodico russo Sport Express, sul giocatore si sarebbe fatto avanti lo Spartak Mosca. Sul piatto una proposta da circa 7 milioni di euro.