ufficiale Ponce torna in Grecia, l'ex Roma lascia l'Elche e riabbraccia l'AEK

Nuova avventura nella carriera di Ezequiel Ponce, un ritorno nel campionato greco e nella capitale greca per vestire la maglia dell'AEK, in cui ha già militato nella stagione 2018/19. L'attaccante classe '97 lascia a titolo definitivo l'Elche al termine di un anno e mezzo concluso con il dispiacere della retrocessione in seconda serie. L'ex Roma ha firmato un quadriennale con la compagine ellenica. Di seguito l'annuncio dato sui social.