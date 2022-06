ufficiale L'Elche riscatta Ponce dallo Spartak Mosca. L'ex Roma firma fino al 2026

vedi letture

L'Elche ha esercitato l'opzione di acquisto per Ezequiel Ponce. L'attaccante argentino, ex tra le altre anche della Roma, era arrivato a gennaio in prestito dallo Spartak Mosca; adesso si lega al club spagnolo fino al 30 giugno 2026.