© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrerebbe essere fatta per il trasferimento in uscita di Umar Sadiq, attaccante nigeriano classe '97 il cui cartellino è di proprietà della Roma, anche se ha trascorso le ultime stagioni altrove in prestito. Secondo quanto riferisce la testata serba Informer, infatti, l'attaccante è già a Belgrado, dove svolgerà le visite mediche di rito con il Partizan.