Roma, dalla Turchia: il Besiktas vuole Gerson

Chiusa l'avventura in prestito alla Fiorentina, Gerson, centrocampista brasiliano di proprietà della Roma, è tornato nella Capitale in attesa di capire quale sarà il proprio futuro. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomac, il nome del giocatore giallorosso è emerso come obiettivo di mercato per il Besiktas. Gerson sarebbe, si legge, sarebbe un profilo gradito al tecnico Abdullah Avcı.