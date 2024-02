Roma, De Rossi: "Non so quanto durerà questa avventura, ma mi sta piacendo molto"

Molti ti danno del predestinato, come ti senti di replicare? E' una delle domande poste a Daniele De Rossi, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro l'Inter - gara valida per la 24esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Ho letto questi articoli anche due anni fa. Poi dopo la SPAL in pochi continuavano a dirlo e ho trovato molte porte chiuse, giustamente. Un po' per caso, mi sono trovato nel posto dove vorrei fare l'allenatore per tutta la vita. Il fatto che io sia qui può essere una casualità ma anche un segnale importante. Sicuramente conosco meglio questo ambiente piuttosto di dove sono stato lo scorso anno. Non so quanto durerà questa avventura, ma mi sta piacendo molto".

Sull'atteggiamento da avere nella partita di domani: "Il coraggio che devono avere i giocatori forti e noi siamo pieni di giocatori forti. Serve intelligenza e conoscenza, ogni squadra del mondo è battibile. Lo è anche l'Inter. Ora si alza il livello rispetto alle prime tre gare. Cambia la preparazione della gara, affrontiamo una squadra abituata a tenere il dominio del gioco. Ma ci saranno momenti in cui possono soffrire. Siamo consapevoli di poter fare una grande partita, così come della sua forza".

