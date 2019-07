© foto di Federico Gaetano

A margine della presentazione di Gianluca Mancini, il dirigente della Roma Morgan De Sanctis ha brevemente fatto il punto sulle strategie di mercato del club: "Da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale. Le altre decisioni verranno prese secondo parametri tecnici ed economici. Non c'è nulla di improvvisato. Mancini è un difensore giovane, con tanti margini di miglioramento. Per questo abbiamo investito molto su di lui”