Roma, De Sanctis: "Vice-Dzeko a gennaio? Rosa difficile da migliorare"

Così Morgan De Sanctis, team manager della Roma, a Sky Sport prima della partita contro la Roma: "Ci vuole la prestazione, deve essere importante. La Fiorentina è organizzata ed ha individualità, in questo momento soffrono assenze di peso ma non possiamo crogiolarci. Dobbiamo mettere in campo tutte le nostre capacità. Se la Roma fa la prestazione, allora può arrivare il risultato".

Prenderete un vice-Dzeko?

"La squadra è difficilmente migliorabile, la Roma è vigile e lo sarà anche a gennaio".