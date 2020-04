Roma, deadline del 30 sugli stipendi: possibile spalmatura degli ultimi tre mesi

La Roma ha una deadline il 30 aprile per il problema stipendi. A dirlo è Il Corriere della Sera che spiega che nulla sarà come prima dopo l'emergenza dettata dal Coronavirus. Così i dirigenti hanno deciso di tagliarsi un mese di stipendio, i calciatori stanno lavorando a una proposta di ridimensionamento dell'80% di marzo, mentre i tre rimanenti li vorrebbero spalmati nei rispettivi anni di contratto, per non gravare troppo sul bilancio attuale. Nei prossimi giorni dovrà esserci un accordo.