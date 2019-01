© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il passaggio di Gianluca Mancini alla Roma nel corso della prossima estate ci siamo. Lo confermano indirettamente una serie di operazioni che attualmente stanno per modificare il volto di alcune squadre. Il primo è legato a Gregoire Defrel, di proprietà giallorossa ma attualmente in prestito alla Sampdoria. Il francese vuole andare all'Atalanta, un passaggio che sbloccherebbe quello di Tumminello, altro giocatore nel circuito giallorosso tramite il diritto di recompra, che potrebbe accasarsi al Pescara. Questi due affari potrebbero poi condizionare la trattativa per Mancini, con Defrel inserito nell'accordo finale per lo stesso difensore centrale in vista di luglio.